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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Trump kaybetti - Demokratlar tarihî zaferlere imza attı

05 Kasım 2026, Perşembe 02:22
ABD’deki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler Senatoda çoğunluğu kaybederken Temsilciler Meclisinde de Demokratların gerisinde kaldı. Trump, seçim yenilgisinde İran savaşının da etkili olduğunu kabul etti.

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ABD’de Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde yapılan ara seçimler, Cumhuriyetçilerin Kongrede ağır kayıplar yaşamasıyla sonuçlandı.

Resmî olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Senatodaki çoğunluğunu kaybederken Temsilciler Meclisinde de Demokratların gerisine düştü. Seçim sonuçlarını değerlendiren Trump, İran’a karşı yürütülen savaşın Cumhuriyetçilerin kayıplarında etkili olduğunu kabul ederken, savaş kararının arkasında durduğunu söyledi.

“Yine olsa yine yaparım”

Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu. Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran’a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, “İran da bunun bir parçasıydı” cevabını verdi. Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, “Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım” ifadesini kullandı. 

Seçimler ilklere sahne oldu

ABD’de Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre’nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı. ABD halkı, Kongre’de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Resmî olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu kaybetti.

Erken oyda katılım rekoru

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab’in raporuna göre, 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı. Böylelikle 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

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Temsilciler Meclisi’ne Müslüman üye

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı. Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele’yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Temsilciler Meclisi’ne ilk siyahî başkan

Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis’teki Demokratların lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak. Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahî olacak.

Demokratlar tarihî zaferlere imza attı

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas’ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton senatörlük yarışını kazandı. Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat oldu. Maine’deki ara seçimlerde galip çıkan senatör adayı Troy Jackson da eyalette 1995’ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

Öte yandan South Carolina’da 28 yıl sonra ilk Demokrat senatör seçilirken Florida ilk siyahî, Texas ilk Latin Amerika kökenli kadın, Georgia ise ülke tarihinin ilk siyahî kadın valisini seçti. 

AA

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