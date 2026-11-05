Obama: Halk bölünmek istemiyor

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Kongrede dengelerin Cumhuriyetçiler aleyhine değişmesinin ardından siyasetin önemli isimlerinden açıklamalar geldi.

ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama, "Bu gece Amerikan halkı açık bir mesaj gönderdi, insanları bölmek yerine bir araya getiren bir siyaset ve karşılaştıkları zorluklara somut çözümler sunan liderler istiyorlar." ifadesini kullandı.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders da paylaşımında, "Demokratlar, şimdi Temsilciler Meclisi ve Senatoyu kontrol edecek ve Trump yaptıklarından sorumlu tutulacak" açıklamasında bulundu.