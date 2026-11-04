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4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gözler ABD'deki kritik seçimlerde - İlk sandıklar kapandı

04 Kasım 2026, Çarşamba 03:00
ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemleri Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı. İlk sonuçlara göre Demokratlar 43, Cumhuriyetçiler 32 sandalye kazanmış durumda.

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kongredeki mevcut durum

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

ABD'de sandık çıkış anketlerinde ekonomi gündemi öne çıktı

ABD'de ilk sandıkların kapanmaya başladığı Kongre ara seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri kamuoyuna yansıdı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı ülke geneli sandık çıkış anketine göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, "ekonomik durum ile hayat pahalılığın" ülkenin en önemli sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Her 10 katılımcıdan 8'i, enflasyonun hane halklarına "ciddi" veya "orta derecede" maddi sıkıntı yaşattığını belirtirken, katılımcılar özellikle benzin ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduklarını vurguladı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise demokrasinin durumunun en önemli sorun olduğu görüşünü dile getirdi ve bu kapsamda "yolsuzluklar" konusunda endişeli olduklarını kaydetti.

Buna mukabil katılımcıların yaklaşık sadece yüzde 10'u göçmenlik ve sağlık hizmetleri konusunun ülkenin en önemli meselesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Aynı sandık çıkış anketine göre seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü, ülkedeki mevcut durumdan dolayı "öfkeli" veya "memnuniyetsiz" olduklarını belirtti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60'ı normalin üzerindeki fiyat artışlarının "Trump'ın kontrolü dışındaki faktörlerden ziyade, Trump’ın politikalarından kaynaklandığını" düşündüğünü belirtti.

Ayrıca, seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i "Kongre'nin başkanlık üzerinde daha fazla denetim ve denge sağlaması" gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, "Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığı" görüşünü dile getirdi.

AA

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