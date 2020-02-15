Çin: ABD sadece kendi çıkarlarını savunuyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Orta Doğu’daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu belirtti.

Reuters’e konuşan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD’nin Ortadoğu’daki eylemlerinin istikrar ve güvenliği sağlamaya değil, sadece kendi çıkarlarını savunmaya yönelik olduğunu ifade etti.

‘ABD Orta Doğu’yu sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor’

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “ABD onlarca yıldır Orta Doğu’da kaç savaş başlattı? Bu savaşlar ne kadar zarar verdi? Orda Doğu halkının başına ne dertler açtı? Ve tüm bunlar Orta Doğu’daki güvenliği sağlamak için mi? ABD’nin yaklaşımı sadece güvenlik ve istikrarın sağlanmasını desteklememekte kalmıyor, tam aksine bölgeyi sonsuz kargaşa ve sefalete sürüklüyor” ifadelerine yer verildi.