Çin, aşıyla nüfuz peşinde

Bloomberg, Çin’in koronavirüs aşılarıyla gelişmekte olan ülkelerde siyasî ve ekonomik bir nüfuz elde etmeye çalışacağını kaleme aldı.

Aşılara duyulan güvenin sağlanamaması durumunda ise bu diplomasi adımının başarılı olmakta zorlanabileceği vurgulandı. Yapılan anketlere ve resmi açıklamalara göre Çin’in ürettiği koronavirüs aşılarının denendiği gelişen ülkelerde aşıya güvenin tam olarak sağlanamadığı belirtildi. Çin’in 70 milyar dolar yatırım yaptığı Pakistan’da yaşayan motosiklet sürücüsü Farman Ali Shah’ın, “Aşıyı olmayacağım, çünkü güvenmiyorum” dediği aktarıldı. Gelişmekte olan ve fakir ülkelerde yaşayan vatandaşların daha kalitesiz bir aşıyı olduklarını düşünmeye devam etmesi takdirinde Çin’in başının ağrıyacağı ifade edildi. Bloomberg, Çin’in koronavirüs aşılarıyla gelişmekte olan ülkelerde siyasî ve ekonomik bir nüfuz elde etmeye çalışacağını kaleme aldı. Aşılara duyulan güvenin sağlanamaması durumunda ise bu diplomasi adımının başarılı olmakta zorlanabileceği vurgulandı.

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