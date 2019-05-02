Çin’den ‘büyük birader’ uygulaması

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW), Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanları takip etmek, gözetlemek için bir cep telefonu uygulaması kullandığını ileri sürdü.

HRW tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Entegre Ortak Operasyon Platformu’ adlı uygulama ile Sincan’daki yetkililerin sıradan insanlar hakkında çok miktarda bilgi topladığı tespit edildi. HRW, George Orwell’in ünlü romanı 1984’teki ‘Büyük Birader’i hatırlatan söz konusu mobil uygulamaya ait ekran görüntülerini de yayınladı. Örgütün Çin baş araştırmacısı Maya Wang, “Araştırmamız Sincan Polisi’nin insanların tamamen yasal davranışları hakkında kanunsuz olarak bilgi topladığını ve bu bilgileri onlara karşı kullandığını ilk defa gösteriyor” dedi.

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