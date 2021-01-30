Çin’in ilk yerli nükleer reaktörü faaliyete geçti

Çin’in ilk yerli nükleer reaktörü "Hualong One" faaliyete başladı. Ülkede 13 reaktörün inşası da halen sürüyor.

Çin Ulusal Nükleer Kurumundan (CNNC), yapılan açıklamada, Çin'in Fujian eyaletindeki bir santrale yerleştirilen üçüncü nesil "Hualong One’’ nükleer reaktörünün faaliyete geçtiği bildirildi. CNNC, Hualong One’ın her ünitesinin 1,161 milyon kilovat kapasiteye sahip olduğu ve orta derecede gelişmiş ülkelerde 1 milyon kişinin yıllık ev içi elektrik talebini karşılayabileceğini belirtti. CNNC Başkanı Yu Jianfeng, Hualong One’ın faaliyete geçmesiyle Çin’in nükleer teknoloji alanında ön safta yer aldığını vurguladı. Yu, nükleer reaktörün ticari kullanımının karbon emisyonlarını azaltacağını ifade etti. İkinci Hualong One reaktörünün bu yıl sonunda tamamlanacağı kaydedildi. AA

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