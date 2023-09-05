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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Çocuk işçiliği artıyor

05 Eylül 2023, Salı 13:02
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BBC’ye yaptığı açıklamada çalışmak için okullarını bırakmak zorunda kalan çocukların sayısında artış yaşandığını söyledi.

ILO Başkanı Gilbert Houngbo, küresel ekonomik sorunlar nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca çocuğun geleceğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Houngbo, hükümetlerin acil adımlar atması gerektiğini ekledi. Houngbo, yeni verileri henüz yayımlamadıklarını fakat bu verilerin çocuk işçiliğinde kötüleşmeye işaret ettiğini aktardı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk işçiliğinin artmasının nedenlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekle birlikte, enflasyonun her ülkedeki ana neden olduğunu vurguladı. BBC’ye konuşan UNICEF Sosyal Politikalar ve Koruma Programı Direktörü Natalia Winder-Rossi, “Ailelerin çaresizliği, çocukların hayatlarının geri kalanını etkileyecek zor kararlar vermelerine yol açıyor” dedi.

Haber Merkezi

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