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8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bölgenin yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı var

08 Haziran 2026, Pazartesi
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleymaniye’de düzenlenen Delphi Forum’da “Yeni Küresel Düzensizlik” başlıklı oturumda konuştu.

Davutoğlu, küresel sistemin derin bir düzensizlik içinde olduğunu belirterek Orta Doğu için yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi önerdi. Davutoğlu, bölgesel krizden çıkış için dört temel başlıkta öneri geliştirdiğini söyledi. Daha önce bu konuda Project Syndicate’te bir makale yazdığını ve bölge liderlerine mektuplar gönderdiğini belirten Davutoğlu, çözüm başlıklarını şöyle sıraladı: Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer programı, füze ve vekâlet savaşları, Filistin meselesi. Davutoğlu, Hürmüz Boğazı’nda Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin geçici bir güvenlik misyonu üstlenebileceğini söyledi. İran’ın nükleer programı, Körfez güvenliği ve Filistin meselesini birlikte ele alan Davutoğlu, “Filistin meselesi çözülmeden sürdürülebilir barış olmaz” diyerek bölgede barışın İsrail’in tek taraflı güvenlik anlayışıyla kurulamayacağını vurguladı.

Haber Merkezi

 

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