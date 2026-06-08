Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون حياتمده تماس ايتديگم سياستى و دنيايى و بتون إجتماعى جريانلرى دينه خدمتكار و آلَت و تابع ياپمق دستوريله حركت ايتمشم. Nurdan Katreler Bütün hayatımda temas ettiğim siyaseti ve dünyayı ve bütün içtimaî cereyanları dine hizmetkâr ve alet ve tâbi yapmak düsturuyla hareket etmişim. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 437

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