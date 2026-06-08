Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Orada (Cennette) hiçbir boş söz işitmezler, ancak selâm ve iltifat işitirler. Ve orada sabah akşam, diledikleri her zaman rızıkları hazırdır. Meryem Sûresi: 62 HADİS: Mü’mini öldürmek, Allah katında dünyanın yok olmasından daha büyük bir hâdisedir. Camiü’s-Sağir, No: 2914

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