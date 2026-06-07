Düğününe saatler kala İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze'de varılan ateşkese rağmen Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, dünyaevine girmeye hazırlanan Filistinli damat Muhenned Fervane vefat etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 25 yaşındaki Fervane, yeni bir hayata adım atmasına saatler kala İsrail saldırısıyla vefat etti.

Ailesinin yaşadığı evin çatısındaki çadırda kısıtlı imkanlarla da olsa yeni bir yuva kurmaya çalışan Muhenned, İsrail'in bugün sabaha karşı düzenlediği saldırının kurbanı oldu.

Muhenned'den ve onun hayallerinden geriye düğün için aldığı damatlığı, etrafa saçılmış eşyalar ve çiçekler kaldı. Muhenned, dünyaevi yerine kara toprağa girdi.

"Oğlum, cennette damat oldu"

Anne Münire Fervane, mürüvvetini görmeyi beklerken kaybettiği oğlunun acısıyla gözyaşı döktü.

Elinde oğlunun damatlığını taşıyan anne Münire, "Eşyalarını hazırlamıştı. Biz de bu günü büyük bir heyecanla bekliyorduk. Büyük oğlum, ilk göz ağrım evlenecek diye çok sevinçliydik. Mutluluğumuzun yasa dönüşeceğini bilmiyorduk." dedi.

Oğlunun hayatının en mutlu gününde öldürüldüğünü kaydeden anne, "O inşallah cennette damat oldu." diyerek kendi kendini teselli etti.

Oğlunun düğünden bir gün önce akşam arkadaşlarıyla bir eğlence düzenlediğini ve çok eğlendiklerini kaydeden Münire, daha sonra evin çatısına çıktığını ve çok geçmeden de saldırı düzenlendiğini söyledi.

Herkes tarafından çok sevilen oğlunun arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceye ait videoları gösteren anne, "İsrail bunu bize neden yapıyor. Ateşkes var, diyorlar ama saldırılar hiç durmuyor. Biz Sarı Hat'a yakın da değiliz. Kimseye bir zararımız da yok. Neden bu şekilde saldırıyorlar." diye konuştu.

"İsrail mutlu olmamızı istemiyor"

Muhenned'in eniştesi Muhammed el-Kudra ise kayınbiraderinin yeni hayatına hazırlanırken İsrail'in onu ve onunla birlikte tüm ailenin mutluluğunu öldürdüğünü dile getirdi.

Evleneceği gün cenazesi kaldırılan Muhenned'in amcası Hasan Fervane ise yaşadıkları şoku ve hüznü şu ifadelerle dile getirdi:

"Dün mutluyduk, düğünün yaklaşmasını kutladık. Muhenned, sabırsızlıkla düğün gününü bekliyordu. Gazzelilerin kaderi bu. İsrail mutlu olmamızı istemiyor."

Amca Hasan, ateşkese rağmen her gün saldırıların devam ettiğini, ateşkesin gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını dile getirdi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Fervane’nin Gazze’nin güneyine düzenlenen bir saldırıda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Fervane’nin “Hamas’ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları içinde hücre komutanı” olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ayrıca, Fervane’nin “savaş sürecinde ve son dönemde İsrail güçlerine yönelik planlamalarda yer aldığı ve bölgede görev yapan birlikler için tehdit oluşturduğu” yönünde iddialarda bulundu.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların incelendiği belirtilirken, Hamas’tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.