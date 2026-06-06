İzmir Barosu, “hukukun üstünlüğünü, demokratik toplum düzenini, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını ve halk iradesinin meşruiyetini savunmak” amacıyla İzmir Adliyesi önünde “El Ele Adalet Zinciri” protestosu düzenledi.

İlk kez 2014 yılında yapılan ve bu yıl yeniden kurulan adalet zincirinde çok sayıda avukat adliye önünde el ele vererek zincir oluşturdu. Eylem öncesinde adliye önünde toplanan avukatlar adına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yargının siyasileşmesini eleştirdi. Yılmaz, şunları söyledi: “Adaletsizlik ve hukuksuzluk her alanda devam ediyor. Seçilmişlere karşı adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ediyor. Araçsallaşan ve siyasallaşan bir yargıdan bahsediyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde, hukukun üstünlüğünden bahsedemezsiniz. Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde de insan haklarından, hukuktan, adaletten, yurttaşın adalete erişiminden bahsedemezsiniz. O yüzden yargı araçsallaşmamalı, siyasallaşmamalı.”

İzmir - Anka