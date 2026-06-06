DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim öncesi ABD’den Türkiye’ye para akışı olacağına ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Muhtemel bir swap hattının Türkiye’nin bağımsızlığı açısından riskli olduğunu belirten Babacan, “Akıllarının ucundan geçirenler varsa unutun kardeşim bu işi” dedi.

Gazeteci Murat Yetkin’in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Babacan, “Ülke gittikçe fakirleşiyor. Bir avuç zengin türüyor ama geniş kitleler sürekli fakirleşiyor. Bunun siyasî sürdürülebilirliği de yok. Erdoğan’la Trump’ın da arası iyi. Acaba hani Amerika Türkiye’ye böyle bir iyilik yapar mı gibi, belki, belki herhalde beklentiler oluşuyor. Tabiî çok tehlikeli bir şey. Yani Sayın Erdoğan’ın kendi sözüdür, ben buradan ona hatırlatayım: Borç alan emir alır. Yani eğer iktidar içerisinde böyle niyetli olanlar varsa, ya merak etmeyin efendim, Trump’la zaten aranız iyi. Bir alo dersiniz, gönderir size parayı diyenler varsa bu çok tehlikelidir” dedi.

Haber Merkezi