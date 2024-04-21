Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde rektörlüğün, Filistin’i desteklemek amacıyla kampüs bahçesinde düzenlenen oturma eylemini New York polisini çağırarak dağıtmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

Filistin yanlısı göstericiler, üniversite binası önünde eylem yaptı. New York polisi, üniversite civarında geniş güvenlik önlemi alırken, ellerinde Filistin bayrağı ve pankartlarla bina önüne gelen göstericiler, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla üniversite yönetiminin tutumunu protesto etti.

İsmini sadece “D” olarak veren bir gösterici, “Eğer yanılmıyorsam rektör Mısırlı bir Arap. New York polisini, Arap halkına yönelik soykırımı protesto eden öğrencilere yöneltmek aslında gerçekten iğrenç.” dedi.

Göstericiler, üniversite yönetimine yönelik eleştirilerin yanında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da “İşgal ve soykırıma son”, “İnsanlık Gazze’nin yanında”, “Filistin sonsuza kadar var olacak” şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Protesto sırasında bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin konusunda, ülkede anayasal bir hak olan öğrencilerin “ifade özgürlüğüne” karşı çıkmakla eleştiriliyor.

