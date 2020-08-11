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12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çorum'daki yangından acı haber

11 Ağustos 2020, Salı 22:38
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi öldü.

Yatukcu Mahallesi'nde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki iki eve de sıçrayan yangına, Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 araçla müdahale etti.

Yangında Ömer Çetin ile aynı evde bulunan torunları Elif Naz Çetin ve Ela Çetin ile komşu ailenin çocukları Elif ve Yusuf İçuz vefat etti.

Vali Mustafa Çiftçi, yangın nedeniyle ilçeyi ziyaret etti. Yanan evde inceleme yapan çiftçi, yetkililerden bilgi aldı.

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının güçlükle söndürülebildiğini söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını belirten Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1 yetişkin ve 4 yavrumuz Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Yangında 3 ev tamamen yanarak kül olmuştur. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermiştir." dedi.

Yangının büyük bir faciaya neden olduğunu dile getiren Çiftçi, "Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen maalesef güçlükle söndürülebilmiş ve büyük bir facia ortaya çıkmıştır. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle faciaları yaşatmasın. Kısa süre içinde inşallah enkazı kaldırma çalışmalarımız başlayacak. Yarın enkazı temizlemiş olacağız." diye konuştu.

AA

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