Danimarka'dan Afganistan'' açıklaması: Durum iyileşti

Danimarka, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeye gelen mültecileri sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Kopenhag'taki İltica Komisyonu, Afgan mültecilerin artık ülkelerine gönderilebileceğine karar verdi.

Komisyon, Afganistan'daki "durumun iyileşmesi" nedeniyle sınır dışı işlemlerinin devam edebileceğini kaydetti.

Danimarka, çoğu Avrupa ülkesi gibi, Taliban'ın geçtiğimiz yıl ağustos ayında iktidara gelmesinden bu yana, ülkedeki durumun "öngörülemez olduğunu belirterek" mültecilerin geri dönüşünü dondurdu. Komisyon, 16 Aralık 2021'de Afganistan'daki durumun "ciddi ve belirsiz" olduğunu bildirdi.

Ancak İltica Komisyonu son açıklamasında Avrupa Birliği İltica Ajansı veya Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan birkaç rapora atıfta bulunarak, "Afganistan'daki genel güvenlik durumu, Taliban rejiminin iktidara gelmesinden bu yana iyileşmiştir, artık genel olarak herhangi bir iç silahlı çatışma yoktur ve herhangi bir kişi gerçekten istismara uğrama riski altında değildir" dedi.

Afganistan'daki durumun "değişken ve istikrarsız" olduğunu hatırlatılan açıklamada, özellikle Batılılarla çalışmış olan bazı Afganların "misilleme" hedefi olabileceği belirtildi.

19-27 Ağustos 2021 arasında, yaklaşık bin Afgan, Kabil'den Danimarka'ya tahliye edilmişti.

Kopenhag yönetimi, 2020'de benzer bir kararı Suriyeliler için aldı. Ülkedeki durumun 'yeterince istikrarlı' olduğunu söyleyen yönetim, ikamet izinleri yenilenmeyen Suriyeli mültecileri geri göndermeye başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), devletlere Suriye vatandaşlarını ülkenin herhangi bir yerine, başkent gibi hükümet tarafından kontrol edilen bölgelere bile zorla geri göndermemeleri çağrısında bulunmuştu.