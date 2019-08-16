Danimarka'dan Trump'a cevap: Bu bir şaka olmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği iddiası, adanın bağlı olduğu Danimarka'da hayretle karşılandı. Danimarkalı siyasetçiler iddiayı 'Saçmalık', 'Trump'ın delirdiğinin nihai kanıtı' ve '1 Nisan şakası olmalı' gibi tepkilerle yorumladı.

Danimarka siyaseti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland Adası’nı satın almak istediği iddiası ile dalga geçiyor. Trump’ın özerk statüdeki adayı Danimarka’dan almak istediği yönündeki haberler, Kopenhag’da ‘1 Nisan şakası’ olarak yorumlandı. Danimarkalı siyasetçilerden Trump’a şakayla karışık tepki yağıyor. Trump’ın, 55 bin kişinin yaşadığı, doğal kaynak zengini ve jeopolitik önem taşıyan Grönland’ı almak istediği iddiası, Wall Street Jounal gazetesi tarafından ortaya atıldı. Habere göre, ilkbaharda bir yemek sırasında bir konuk ABD’ Başkanı’na, ‘Kopenhag’ın özerk statüdeki adaya her yıl 500 milyon dolar kaynak aktarmakta zorlandığını’ söylemişti.

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