Davos Zirvesi iki yıl aradan sonra tekrar başlıyor

Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi (WEF) 22-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Son olarak ünlü kayak istasyonunda Ocak 2020'de düzenlenen etkinlikte öncelikli gündem maddeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizler olacak. Forum'un kurucularından Klaus Schwab bu hafta yaptığı bir konuşmada zirvenin "çok önemli ve doğru bir anda" başladığına dikkat çekti. Rusya'nın saldırısının tarih kitaplarında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin "yıkılışı olarak görüleceğinin" altını çizen Schwab, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve ülkeye destek olunması için Davos tüm yollara başvuracak" dedi.

Bu bağlamda zirvenin açılış gününde ilk konuşma yapacak isim de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy olacak. Büyük bir Ukrayna delegasyonunu da ağırlayacak Davos'ta bu sene Rusya'dan katılımcı ise olmayacak.

Rus delegasyonu çağrılmadı

"Rusları çağırmamak iyi bir karardı" yorumunu yapan WEF Başkanı Borge Brende, "Bununla birlikte gelecek yıllarda Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek ve BM tüzüğüne uymak için farklı bir yol seçmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Her ne kadar Ukrayna zirvede görüşülecek gündem maddelerinin başında gelecek de olsa programda iklim değişikliğinden enerji fiyatlarındaki aşırı yükselmeye, küresel gıda krizinden cinsiyet eşitsizliği, futbol ve Metaverse gibi konular da görüşülecek.

50 devlet ve hükümet başkanının yer alacağı zirvede büyük şirketlerinin tepe yöneticileri ile birlikte toplam 2 bin 500 katılımcı hazır bulunacak. Bu seneki zirveye Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Devlet Başkanlarının katılmayacak olması ise forumun artık eski popülerliğini kaybettiği konusundaki tezi güçlendiriyor.