"Demir Kubbe" 7 Ekim 2023'te çökmüş

İsrail'in kısa ve orta menzilli roketlere karşı başarısıyla övündüğü Demir Kubbe'nin 7 Ekim'de başarısız olduğu İsrail ordusunun raporlarına yansıdı.

İsrail ordusunun incelemeleri, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin çöktüğünü gözler önüne serdi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in kısa ve orta menzilli roketlere karşı başarısıyla övündüğü Demir Kubbe'nin 7 Ekim'de başarısız olduğu İsrail ordusunun raporlarına yansıdı. İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan incelemeler, 7 Ekim saldırısında Demir Kubbe'de ciddi arızalar yaşandığını ve İzzettin el-Kassam Tugayları'nın Demir Kubbe'yi atlatmayı başardığını gösterdi. Gazze'den İsrail yerleşimlerine 7 Ekim'de sadece ilk 20 dakikada 1400 roket atıldığı ve mühimmatların bunlara karşı koymak için fırlatılması nedeniyle bataryaların boşaldığı bildirildi. Bu sebeple Demir Kubbe'nin ilk 4 saat içerisinde Gazze'den fırlatılan 3 bin 700 roketin yarısını durduramadığı aktarıldı. İzzettin el-Kassam Tugayları'nın İsrail üslerine ve yerleşimlerine yaptığı sızmalardan dolayı bataryaların tekrar doldurulamadığı kaydedilirken bataryalardan birine mühimmat sevk eden bir subay ve 2 askerin saldırılarda öldürüldüğü bir vaka örnek olarak sunuldu. Roketlerin önlenmesindeki başarısızlığa rağmen erken uyarı sistemleri ve korunaklı alanlar sayesinde "felaketin önlendiği" belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.