Depremzedeler için ortak dua

ABD’nin başkenti Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının katıldığı dua etkinliği düzenlendi.

ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’un merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenenler için organize ettiği ''Dua'' etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın yanı sıra Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Amerika Diyanet Merkezi imam-hatiplerinden Nurullah Çelebi, Baltimore Arşidükü Piskopos Dennis Madden, Antioch kenti Süryani Ortodoks Kilisesi’nden John Kawak, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Vicken Aykazyan da yer aldı. AA

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