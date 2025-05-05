TRT Milletindir, tarafsız olmalıdır

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü sebebiyle açıklama yapan basın meslek örgütleri, TRT’nin iktidarın güdümünden çıkarak tarafsız olması çağrısı yaptılar.

Muhalefetten TRT’ye tepki

***

SADECE GAZETECİLERE DEĞİL, DEMOKRASİYE DE BEDEL - SADECE AKP İKTİDARININ BORAZANLIĞINI YAPMASIN

Basın meslek örgütleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, ‘’Adalet Arıyoruz’’ sloganıyla eylem yaptı. Basın emekçileri ellerinde “Sansüre karşı kalemi sömürüye karşı birlik”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük” ve “Sansüre, mobbinge, geleceksizliğe karşı örgütlen” dövizleri taşıyarak ve “Özgür basın susturulamaz”, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, Kızılay Güvenpark’tan Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Haber alma hakkı engellenemez

KESK Haber-Sen Temsilcisi Yaşar Polat, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) halktan yana tavır alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Şu anda TRT ve RTÜK tamamen AKP’nin borazanı olmuş durumda. Konuşan dizi oyuncuları işten atılıyor. Konuşan gazeteciler tutuklanıyor, yargılanıyor. Kendilerince bir suç üretiyorlar. Özgür basın zaten susmadı, susturulamaz da... Bunun örneği ortada. Şu anda herkes susmuşken TRT’de, diğer kanallarda yandaşlık yapan köşe yazarları, şu anda AKP’yi övenler yarın bu ülkede iktidar değiştiği zaman ne yapacaklarını çok merak ediyoruz.

Dediğim gibi özgür basın var oldukça halkın haber alma hakkını hiçbir zaman engelleyemezler. Biz zaten TRT’de bunun mücadelesini veriyoruz. TRT’nin özgür ve halktan yana tavır almasını istiyoruz. Sadece AKP iktidarının borazanlığını yapmasını istemiyoruz.”

Bedel ödetmekten vazgeçilmeli

DİSK Basın-İş Temsilcisi İzel Sezer, “Gazetecilere bedel ödettirmekten bir an önce vazgeçilmeli ve bunun sadece gazetecilere değil, aynı zamanda demokrasiye de bir bedeli olduğu unutulmamalıdır” dedi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El de, “Bizim buradan çağrımız, kimsenin devreye girmeden, kimsenin gazeteciliğin suç olduğunu söylemeden gazetecilerin gözaltına alınmadan, sadece haber peşinde koşan gazetecilerin görevlerinin yapmalarının sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Ankara - Anka