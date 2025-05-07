Avrupa’da kızamık vakaları 2024’te on kat arttı

Avrupa’da Mart 2024, 2020 ile 2025 yılları arasında kaydedilen en yüksek kızamık vaka sayısının görüldüğü ay oldu. Avrupa’da kızamık vakaları geçtiğimiz yıl neredeyse on kat artış gösterdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) göre Mart 2025’te, 809’unun kızamık enfeksiyonu olduğu teyit edilen 1.097 vaka rapor edildi. AB’de en fazla kızamık vakası 397 kişiyle Romanya’da görüldü. Öte yandan, en az dokuz AB ülkesi tek bir kızamık vakası bildirmedi. 2024 yılında Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda 35.000’den fazla kişiye kızamık teşhisi kondu ve 23 kişi bu hastalıktan öldü. Kızamık dünyanın en bulaşıcı hastalıkları arasında yer alıyor ve hava yoluyla bulaşan bir virüs tarafından yayılıyor. Haber Merkezi

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