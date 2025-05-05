İsrailli esir: “Netanyahu’nun oğlu burada olsaydı savaş çoktan bitmişti”

Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail ordusunun Gazze’de bir tünele düzenlediği saldırıdan kurtardığı İsrailli esir, “(İsrail Başbakanı) Netanyahu’nun ya da koalisyondaki bakanlardan birinin oğulları burada olsaydı savaş çoktan bitmiş ve hepsi evlerine dönmüştü” dedi.

Kassam, 26 Nisan’da ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını söylediği videonun uzun versiyonunu yayınladı. Kendisini 24 numaralı esir olarak tanıtan İsrailli esir, ateşkesin sona ermesinden sonra bombalandıklarını ve ölümden döndüklerini, bundan sonra yerin altına indiklerini, oradayken de bombaların hedefi olduklarını ve bir kez daha ölümden döndüklerini dile getirdi. “Askerî baskınızın sonucu bu. Netanyahu ve onun hükümetinin, esirlerin Gazze’den çıkarılması için yürütüldüğünü söylediği savaşın sonucu bu” diyen esir, “çok zor durumda olduğunu, ilâcı olmadığını ve hastaneye gitmesinin de söz konusu olmadığını” söyledi. AA

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