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4 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Din dersine engel hukuka aykırı

03 Temmuz 2021, Cumartesi 22:29
Almanya’da mahkeme, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) haklı bularak, din dersinin engellenmesini hukuka aykırı buldu.

Almanya’da Wiesbaden İdare Mahkemesi, Hessen eyaletinde din dersi vermesi engellenen Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğini (DİTİB) haklı bularak, DİTİB’in eyalette din dersi vermeye devam edebileceğine hükmetti. Mahkemenin kararında, 28 Nisan 2020’den itibaren Hessen Kültür Bakanlığınca DİTİB’in din dersi vermesinin engellenmesi hukuka aykırı bulundu. Kararda, DİTİB’in Hessen eyaletinde 2013-2014 ile 2019-2020 arasında olduğu gibi tekrar din dersi verebileceği belirtildi.

Karar memnun etti

DİTİB Hessen Eyalet Birliğince yapılan yazılı açıklamada, İdare Mahkeme’nin verdiği karardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada, Müslüman vatandaşlara yönelik sorumlulukların yerine getirileceği vurgulanarak, “Hessenli Müslüman öğrencilere, öğretmenlere ve velilere, anayasal olarak sahip oldukları temel haklar da dahil olmak üzere, İslâm din dersleri öğretimi pedagojik ve didaktik avantajları ile birlikte tekrar sunulacaktır. Müslüman öğrencilere, düzenli ve anayasaya uygun bir müfredat çerçevesinde, okul eşliğinde ve bilimsel bir eğitim almaları için imkân sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: din dersi, engel, hukuk
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