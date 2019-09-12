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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı 24 büyükelçinin atamasını yaptı

12 Eylül 2019, Perşembe 16:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görevlerini bildirdi. 24 büyükelçinin ataması yapıldı, 22 ülkenin büyükelçisi değişti.

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci atamalarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:

Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi

Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi

Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi

Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi

Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi

Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi

Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi

Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi

İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi

Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi

Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi

Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi

Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi

Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi

Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi

Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi

Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi

Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi

Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi

Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi

Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi

Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi

Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Etiketler: Türkiye, büyükelçi
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