Fon krizi servetin yüzde 10’unu yuttu!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, katıldığı YouTube programında fon krizinin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Son iki ayda borsa endeksindeki düşüş, altın fiyatlarındaki gerileme ve diğer varlıklardaki değer kayıplarının hane halkı servetini reel olarak yaklaşık yüzde 10 azalttığını belirten Kara, bu durumun ekonomik büyüme üzerinde de baskı oluşturabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra Hakan Kara fon krizinin tek başına değerlendirildiğinde sınırlı görülebileceğini ancak şirketlerin sermayelerinin ve kârlılıklarının gerilediği, diğer varlıkların da değer kaybettiği bir dönemde ortaya çıkmasının etkisini artırdığını ifade ederken krizin ekonomideki mevcut sorunları derinleştiren son damla niteliğinde olduğunu dile getirdi. Fon krizinin kalıcı biçimde çözülebilmesi için şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması gerektiğini söyleyen Kara, krizin kurumsal sıkıntıların ele alınması açısından bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi