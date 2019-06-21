Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta gerçekleştirilen cami saldırısını kınadı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Belediyet bölgesindeki bir camide meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda ölenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, şunlara yer verildi: "Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir." Şiilere ait El-Muntazar Camisi Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu. AA

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