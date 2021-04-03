Donbas'ta 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün 21 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Donbas'ın Zolote, Novooleksandrivka, Svitlodarsk, Pişçevik, Krasnohorivka ve bazı bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 2 askerin ve 1 sivilin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi. AA

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