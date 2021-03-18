"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

DSÖ'den 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı

18 Mart 2021, Perşembe 17:56
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, "AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bazı ülkelerin askıya aldığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." dedi.

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Kluge, üst üste 3 hafta boyunca Kovid-19 vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, "Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla." dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

AA

Etiketler: DSÖ, AstraZeneca, çağrı
Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    DSÖ'den 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı

    'AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım planını askıya aldı' iddiası

    AB: Türkiye ile ilgili endişelerimiz artıyor

    "AB ile iş birliğimiz barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek'

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 217'ye yükseldi

    'Biden'a sağlıklar dilerim'

    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

    Rusya: Biden’ın sözleri çok kötü
    📷

    Çanakkale Geçilmez!

    HDP'nin kapatılmasına ilişkin 609 sayfalık iddianamede neler var?

    BM: Myanmar'daki ölümlerden derin endişe duyuyoruz

    Başkasının yanında kalanlar adres değişikliği bildirimini nasıl yapacak?

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 562. gününde

    'Şehitlerimize selam duruyoruz'

    Demokrasi güçleri birlik olmalı

    Salgının son 24 saati

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'

    Kuyumcular tepkili

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu yalnız değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’a love, öbürüne…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İmanın hazzını alamamak, imansızlık mıdır?
    Genel

    Kuyumcular tepkili
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mikail YAPRAK

    “Ecel elinden terhis tezkeresi”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?
    Genel

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.