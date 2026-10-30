“Gardaş”la kriz büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ekim’de telefonla arayarak Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi’ne davet ettiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara’ya gelmeme kararı aldı.

Erdoğan’ın Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü kutladığı görüşmede, Aliyev’e TDT Zirvesi için davet ilettiği duyurulmuştu. Söz konusu davet, iki ülke arasında başörtüsü tartışmaları nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi bakımından dikkat çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in TDT Zirvesi’ne katılmama kararının ardından Bakü merkezli APA Haber Ajansı, Ankara’yı hedef alan sert bir analiz yayımladı. Ajans, AK Parti iktidarını ve muhafazakâr sivil toplum kuruluşlarını eleştirdi. APA, “Azerbaycan bu saldırıyı İran’dan beklerken, en ağır darbeyi kardeş dediği Türkiye’den aldı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Hepimiz Müslümanız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çevre ve komşu ülkelerle yardımlaşma suretiyle bölge güvenliğini birlikte sağlayabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Tabiat Alanları Koruyucular Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada bölgesel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, “Çevredeki tüm ülkelerle kardeşiz ve hepimiz Müslümanız. Dolayısıyla birbirimize yardım edebilir ve bölgemizin güvenliğini sağlayabiliriz.” dedi. ABD hükümetinin bütçesinin büyük bölümünün askerî güçlere ayrıldığını savunan Pezeşkiyan, ABD’nin işlediği insanlık suçlarına rağmen bölgenin güvenliğini sağlamak iddiasıyla dünyanın diğer ucundan gelmesine ihtiyaçlarının bulunmadığını ifade etti.

İstanbul-aa