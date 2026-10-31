AB, dijital güvenlikte “ortak kural” diyor

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnıer, çocukların çevrim içi ortamda korunmasında ulusal kurallar yerine ortak düzenlemeler hedeflediklerini belirterek, “Ortak soruna ortak cevap gerekiyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına dair ulusal düzenlemeler yerine AB genelinde geçerli ortak kurallar oluşturulmasını hedeflediğini açıkladı. Komisyon, üye ülkelerin kendi başlarına farklı yaş sınırları ve yasalar benimsemesinin kuralların uygulanmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. GÜVENLİK ZORUNLULUĞU TASARIMDAN BAŞLIYOR Gündemdeki “AB Çocuk Yasası” teklifi, tüm çevrim içi hizmetler için henüz tasarım aşamasından itibaren çocukların güvenliğini sağlamaya dair sorumluluklar getiriyor. Bu sayede platformların çocuklara yönelik riskleri en başından engellemesi amaçlanıyor. ULUSAL MEVZUAT ÇALIŞMALARI 12 AY ERTELENDİ Farklı ulusal kuralların AB iç pazarında parçalanmaya yol açabileceğini belirten Regnier, Komisyon’un uyumlu hale getirilecek kurallarla örtüşen taslak ulusal mevzuat çalışmalarını 12 ay süreyle erteleme kararı aldığını hatırlattı. Bu kararla, dijital platformların farklı düzenlemeler arasında uyum sorunu yaşamasının önüne geçilmesi ve ortak yasa üzerindeki müzakerelere odaklanılması hedefleniyor. AA

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