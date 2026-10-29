Erdoğan listeyi teker teker açıklamalı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin Sözcü TV’ye açıklamalarda bulundu.

Özel, “80-85 kişilik liste herkeste var ama şimdi görevden alınan bir basın sözcüsü vardı, gerçek ismi yine mahlas isim kullanıyordu, bunun tarafından o kadar çok liste ve isim oraya buraya yollanmış ki o gelen listenin doğruluğundan emin olamıyorsunuz. Mahinur Hanım’ın babasının isminin verilmesi doğruydu. Yanlış çıktı ve neyi gördük? AK Parti’nin elinde liste var ve TC’lerine kadar biliyorlar. Biz isim gizliyor değiliz ama teyit edebilmemiz için doğru olanın, doğru liste elinde olan Erdoğan’ın bu listeyi teker teker açıklaması lazım. Yoksa birtakım manipülasyonlar iktidar içindeki iki üç kutubun birbiriyle hesaplaşmasında muhalefeti kullanan ve bunu hem kendi iç hesaplaşmalarında kullanan hem de meselenin odağını çarpıtan bir yaklaşım var. Ona karşı tedbirli davranıyoruz” dedi.

Ankara - Anka