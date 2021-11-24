DSÖ: Pandemi uzun yıllar bizimle olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün özellikle Avrupa’da artan vaka ve can kaybı sayıları ile ilgili açıklamada bulundu.

DSÖ Genel Direktörünün Kovid-19 Özel Temsilcisi Dr. David Nabarro, "Covid-19 pandemisi oldukça uzun bir süre, aylar, belki de yıllar sürecek gibi görünüyor, çünkü yüksek oranda bulaşıcı bir virüs, insanlara kolayca ve hızla bulaşabilir" dedi.

Nabarro, Kovid-19 virüsünün "zaman içinde değişme alışkanlığına sahip olduğunu" söyledi ve bu virüsü bir dereceye kadar kontrol altında tutmak isteyen hükümetlere çeşitli önleyici tedbirlere saygı göstermelerini tavsiye etti.

‘TEYAKKUZDA AZALMA VAR’

Kovid-19 Özel Temsilcisi, "Birincisi, insanların ellerinden geldiğince saygı göstermeleri gerekiyor ve bu, yüzünüzü düzgün bir şekilde kapatan yüz maskeleri anlamına geliyor” derken “Bu başkalarının soluduğu havayı solumamaya çalışmak anlamına gelir. Ve bu, 2020'de iyi olduğumuz, ancak son zamanlarda bazı yerlerde biraz kaydığımız çok iyi hijyen kurallarını uygulamak anlamına geliyor" diye konuştu.

"Son haftalarda ve aylarda, belki de bazı ülkelerde teyakkuzda bir azalma, maske takmada bir azalma, fiziksel mesafelerde bir azalma olduğunu düşünüyorum ve bu, virüsün çok kolay bir şekilde ortaya çıktığı bir durum yaratabilir” diyen Nabarro, “Virüs, her zaman takip ediyor ve sorunların büyümesine ve daha güçlü bir şekilde geri gelmesine neden olmak için bekliyor. Ve şu anda Avrupa'nın farklı yerlerinde olan da bu" diye ekledi.

‘KÜRESEL BİR PANDEMİ ANLAŞMASININ OLUŞTURULMALI’

Ancak Kovid-19'a küresel tepkiyi değerlendirmekle görevli bilim insanları için hükümetler pandemiyi sona erdirmek için yeterince hızlı hareket etmiyor. DSÖ tarafından oluşturulan Bağımsız Pandemi Hazırlık ve Müdahale Paneli, kısa süre önce küresel bir pandemi anlaşmasının oluşturulması çağrısında bulunan bir rapor yayımladı.

DSÖ Genel Direktörü'nün Kovid-19 Özel Temsilcisi, özellikle ülkeler arasında sınırlar açıldığında, ulusların kaynaklarını paylaşmalarını önerdi.

Raporda, “Bunu ayrı ayrı çalışan ve özellikle birbiriyle rekabet ediyormuş gibi görünen ülkelerle yapamazsınız” denildi.

Nabarro ise, "Bir halk sağlığı çalışanı olarak, bir sağlık sorunuyla başa çıkma yolunda, Kovid-19 ile nasıl başa çıkacağımız konusunda sahip olduğumuz kadar fazla bölünme ve huysuzluk görmedim" şeklinde konuştu.