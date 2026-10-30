Hal yasası çare olacak mı?

9 maddelik Hal Yasası için Meclis mesaisi başladı. Yeni düzenlemelerle üretici örgütleri desteklenecek, tarladan sofraya gelen gıda ve sebzeler denetlenecek.

Komisyondan komisyona ürün satılamayacak, aracılar devreden çıkarılacak. Raflara yerli ürün zorunluluğu getirilecek. Kurallara uymayanlara hapis ve para cezası verilecek. Taslakta, ürünlerin üretiminden satış noktasına ulaşmasına kadar kayıt ve fiyat takibinin sıkılaştırılması öngörülüyor. Hal işlemlerinde dijital takip sistemlerinin geliştirilmesiyle bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Haber Merkezi

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