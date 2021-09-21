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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Duma sandalyelerinin üçte ikisi Putin’in

21 Eylül 2021, Salı 17:50
Duma temsilcilerini seçmek için düzenlenen seçim sonuçları açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi geçtiğimiz seçime göre oy kaybetse de neredeyse yüzde 50’ye ulaşmayı başardı. Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya oyların neredeyse yarısını alarak birinci oldu. Komünist Parti ise yüzde 20 band ına yaklaşarak i-kinci parti durumunda. gazeteduvar’ın haberine göre, oy verme işleminin üç gün sürdüğü Duma seçimleri maratonu oy sayımının bitişiyle birlikte sona erdi. Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu’nun liderliğini yaptığı Birleşik Rusya yüzde 49.8 oy aldı. Buna rağmen 2015 seçimlerinde Dimitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya yüzde 54’ün oy oranıyla kendi tarihindeki en başarılı seçim sonucunu elde etmişti. Parti, 450 sandalyelik Duma’ya 19 vekil kaybederek 324 temsilci gönderecek. Seçimlerin sürp-rizi ise yüzde 5,3 oy ile barajı geçip ilk kez Duma’ya giren liberal Yeni İnsanlar Partisi oldu. Rusya’da yüzde 5’lik seçim barajı uygulanıyor.

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