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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Dünya bombalanmış!

16 Temmuz 2021, Cuma 20:41
ABD’de yapılan araştırmaya göre, her biri şehir boyutunda olan göktaşlarının değiştirici etkisi sanılandan 10 kat daha fazla oldu.

Bilim insanları, gezegenimizin günümüzden 2,5-3,5 milyar yıl önce dev göktaşları tarafından bombalandığını ortaya koydu. ABD’de yapılan araştırmaya göre, her biri şehir boyutunda olan göktaşlarının değiştirici etkisi sanılandan 10 kat daha fazla oldu. Meydana gelen dev çarpışmaların atmosferin oluşumunda ve jeolojik yapıda çok önemli bir rolü olduğu belirtildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Southwest Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Dünya 2,5 milyar ile 3,5 milyar yıl öncesinde bir dizi göktaşı tarafından bombalandı. Her biri bir şehir büyüklüğünde olan bu asteroidlerin çarpma sıklığı, on beş milyon yılda bir çarpıcı bir şekilde arttı. 

10 KAT DAHA YOĞUN

Bilim insanlarına göre yeni bulgular, asteroit saldırılarının daha önce tahmin edilenden on kat daha yoğun olabileceği anlamına geliyor. Meselâ, dinozorları öldürdüğü düşünülen göktaşının çarptığı ve günümüde Meksika’nın Yucatan yarımasında yer alan Chicxulub Puerto krateri sadece 1,6 kilometre genişliğe sahip. 

Bununla birlikte, bu eski çarpmaların oluşturduğu kraterler yok edilmiş olsa da izleri hâlâ küre adı verilen camsı parçacıklarda bulunabiliyor. Araştırmacılar, bu kürelerin atmosfere fırlayan asteroit parçacıklarının erimiş partikülleri ve buharlarının Dünya’ya geri düşmesi sonucunda oluştuğunu söyledi. 

Araştırmacılar, bu kürelerin dağılımlarının, ayrıca bir çarpmanın tahribatının boyutu hakkında da bilgi verebileceğini söyledi. Buna göre, çarpan cisim ne kadar büyükse, küreler  de o kadar derinde birikiyor.

Çalışmanın baş yazarı ve fizikçi Simone Marchi,  geliştirdikleri yeni ‘etki akışı’ modeli ile eski küre katmanı verilerini istatistiksel olarak karşılaştırdıklarını söyledi. 

Araştırmanın, mevcut modelin bilinen çarpma sayısını önemli ölçüde hafife aldığını gösterdiğini söyleyen Marchi, “Gerçek çarpma etkisinin, önceden düşünülenden 10 kat daha yüksek olduğunu gösterdik” dedi.

DÜNYANIN YÜZEYİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Dünyanın 2.5-3.5 milyar yıl önce 15 milyon yılda bir Chicxulub büyüklüğünde bir darbeye maruz kaldığını dile getiren Marchi, şunları söyledi: “Tam bir gösteri! Sayıları ve büyüklükleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığımız için göktaşı çarpmaları genellikle ihmal edildi, ancak bu enerjik olayların Dünya’nın yüzeyini ve atmosferik evrimini temelden değiştirmiş olması muhtemel.” 

OKSİJEN SEVİYELERİ ANALİZ EDİLİYOR

Dr. Mariachi, söz konusu asteroitlerin etkilerini anlamak için dönemin oksijen seviyelerini analiz ettiklerini de kaydetti. Olayların atmosferik oksijenin evrimini etkileyip etkilemediğini anlamaya çalıştıklarını belirten Marchi, “Yoğun etkilerin olduğu dönemde oksijen seviyelerinin büyük ölçüde dalgalandığını görüyoruz. Oksijenin, Dünya’nın gelişimi ve aslında yaşamın gelişimi üzerindeki önemi göz önüne alındığında, oksijenin çarpışmalarla muhtemel bağlantısı merak uyandırıcı ve daha fazla araştırmayı hak ediyor. Bu, çalışmamızın bir sonraki aşaması” diye konuştu.

Etiketler: dünya
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