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15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

14 Haziran 2021, Pazartesi 23:52
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 388 milyon 328 bin dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 870 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 822 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 975 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 322 bini, Hindistan'da 29 milyon 548 bini, Brezilya'da 17 milyon 413 bini ve Fransa'da 5 milyon 741 bini geçti.

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

Günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi. Ülkede mayıs başında başlayan kademeli normalleşmenin 5. aşamasına bugün geçilirken, salgının yoğun olduğu 4 bölge dışındaki her yerde geçerli olan yeni kararlar kapsamında evden çalışma zorunluluğu kaldırılıp, restoranların saat 01.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor.

Almanya'da Kovid-19 vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

İtalya'da salgın verilerindeki düşüş sebebiyle hükümet, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, Emilia-Romagna, Lombardiya, Piyemonte, Puglia ve Trento Özerk Bölgesini düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece daha önce beyaz kategoriye alınan 7 bölgeyle toplam 21 bölgenin 13'ü beyaz kategoriye geçmiş oldu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'dan tüm uçuşları yasakladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı.

Dünya Bankası, Kovid-19 acil durum desteği ve aşı temini için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi.

Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da Kovid-19'a karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore’ye Kovid-19 aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

Güney Koreli sağlık yetkilileri de Güney Kore'de bugünden itibaren büyük konser ve spor müsabakalarındaki kısıtlamaların hafifletileceğini belirtti. Konserlerde 4 bin kişiye kadar katılıma izin verileceğini ifade eden yetkililer, stadyumlara yüzde 30 ila 50 kapasiteyle izleyici kabul edileceğini kaydetti.

Kuveyt ve Endonezya'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı duyuruldu.

AA

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