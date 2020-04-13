"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi iyileşti

13 Nisan 2020, Pazartesi 22:36
Yeni tip koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 900 bini geçti. e Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı. Vrüs bulaşan 439 bin 72 kişi ise iyileşti. Hala 1 milyon 345 bin 639 kişinin tedavisi devam ediyor ve 118 bin 362 kişi öldü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 73'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 573 bin 827 ile ABD oldu, bu ülkeyi 169 bin 469 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya, 136 bin 779 ile Fransa, 128 bin 92 ile Almanya ve 88 bin 621 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (73 bin 303), Türkiye (61 bin 49), Belçika (30 bin 589), Hollanda (26 bin 551), İsviçre (25 bin 688), Kanada (25 bin 546), Brezilya (22 bin 720), Rusya (18 bin 328), Portekiz (16 bin 934), Avusturya (14 bin 37), İsrail (11 bin 235), İsveç (10 bin 948), İrlanda (10 bin 647) Güney Kore (10 bin 537) ve Hindistan (10 bin 453)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 118 bin 362 kişi öldü, virüs bulaşan 439 bin 72 kişi ise iyileşti. Hala 1 milyon 345 bin 639 kişinin tedavisi devam ediyor.

***

iyileşen e göre dağılımıvakaların ülkeleri

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), İtalya (35 bin 435), ABD (33 bin 907) ve Fransa (27 bin 718) oldu. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 906 bin 892'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 118 bin 490 kişi öldü. Halen tedavi gören 1 milyon 348 bin 129 aktif enfekte vaka bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tüketici davranışı değişecek

    Küresel salgın sürecinde Libya'da hareketli saatler

    Kovid-19 salgınında son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi iyileşti

    Bulgar Başbakanından iş dünyasına 'lüks araçlarınızı satın' çağrısı

    Endonezya'daki sağlıkçılar uyardı: Ramazan seyahatleri virüsü yayabilir

    'Belarus’ta koronavirüsten bir kişi bile ölmedi'

    İngiltere'de kısmi karantina devam edecek

    Etiyopya'da 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

    Bingöl'de koronavirüs hastası olan 15 günlük bebek taburcu oldu

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar uygulanacak

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti

    Trump'tan 'petrol' açıklaması

    Amazon 75 bin kişiyi işe alacak

    Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

    Vuhan'da virüs aşısı için ikinci aşamaya geçildi

    Johnson'ın koronavirüs testi negatif çıktı

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 22 bini geçti

    Çarşamba günü Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Boşa direnmeyin, değişimi durduramazsınız...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölülerin dirilişini gördüm! (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Görünmeyen virüsün görünen etkileri (1)
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakikî adaleti kimler tesis edecek?
    Süleyman KÖSMENE

    Kara gün dostu ne yapar?
    Genel

    Yandaşa tahliye, vatandaşa kodes
    Risale-i Nur'dan

    İnsana düşen, şikâyet değil şükür
    Yeni Asya'dan Size

    Zorlukları yine birlikte aşacağız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dua ve dayanışma çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.