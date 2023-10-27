Dünya Guterres’in yanında

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, sarf ettiği “Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor” sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

BM’nin dünyada birçok çatışmayla ilgilendiğini ve çatışmaları yatıştırmaya çalıştığını söyleyen Dujarric, bu durumun BM Sekretaryası ve üye ülkelerle bazen sorunlara yol açmasının normal olduğuna işaret etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki saldırılarından dolayı İsrail’i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e destek verdi.

Brüksel’de bulunan Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres’in İsrail’i eleştiren sözlerinin, “dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak” olduğunu ifade etti. Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit, Alman hükümetinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e güven duyduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyindeki konuşmasına yönelik “ahlak dışı ve hukuka aykırı” olarak nitelendirdiği tavrını kınayarak, bunu “kabul edilemez siyasi şantaj” olarak değerlendirdi. İİT’in açıklamasında, Guterres’in BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasının, uluslararası ve insancıl hukuka, BM antlaşması ve kararlarına uygun görev ve sorumluluklarıyla tutarlı olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi