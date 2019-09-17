Dünya iklimi konuşacak: Planlarını açıklamayan liderlere söz hakkı yok

Dünya, bir yandan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırılar sonrasında hızla yükselen petrol fiyatlarını endişeyle takip ederken, diğer yandan da bugünün ve geleceğin önemli sorunu haline gelen iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için hayati kararların alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'ne odaklandı.

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