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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

İklim değişikliği ekmeği de vuracak

02 Temmuz 2019, Salı 19:49
Uluslararası Çalışma Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle artacak sıcakların 80 milyon istihdama mal olacağını açıkladı. İklim değişikliğinin zaten halihazırda var olan ekonomik eşitsizliği de güçlendireceği vurgulanıyor.

İklim değişikliğinin yol açtığı sıcakların 2030 yılına kadar dünya ekonomisinin verimliliğine olumsuz etkide bulunacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), söz konusu kaybın yaklaşık 80 milyon tam gün istihdama denk geleceğini açıkladı. dw Türkçe’nin haberinde, gelecek 10 yıl içinde toplam çalışma saatlerinin dünya çapında yüzde 2,2 oranında azalacağının kaydedildiği ILO raporuna göre, bu gelişmeden en fazla tarım ve inşaat sektörleri etkilenecek. Raporda, gayri safi küresel hasılanın bu süre içinde 2 trilyon 400 milyar dolar azalarak yüzde 1,4 oranında gerilemesinin beklendiğini yazan uzmanlar, bu verilerin “muhafazakâr bir tahmin” olduğunu vurguluyorlar. Raporu hazırlayan ekip, tahmini verilerin hesaplanmasında küresel ısınmanın 21’inci yüzyılın sonuna kadar sadece 1,5 derece ile sınırlı kalacağının varsayıldığını belirtiyor.

Yoksullar daha da yoksullaşacak

Raporu hazırlayan uzmanlardan Catherine Saget, “En iyimser tahmine göre bile, sıcakların artmasının işverenler ve çalışanlar için, yerel ekonomi ve hatta dünya ekonomisi için dramatik sonuçları olacak” şeklinde konuşuyor. Bu olumsuz gelişmelerden en fazla, günümüzde 940 milyon kişinin çalıştığı tarım sektörünün etkileneceğine dikkat çekilen rapora göre, 2030 yılına kadar azalacak çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 60’ının bu sektörde olacağı, inşaat sektöründeki kaybın ise yüzde 19’u bulacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların zaten yüksek olduğu Batı Afrika ve Güney Asya’da iklim değişikliğinin iş dünyasına etkisinin daha da yoğun hissedileceğine dikkat çekilen raporda, dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşayan insanların bu gelişme nedeniyle en büyük ekonomik kayba uğrayacak kesim olduğu kaydediliyor. Raporda buna bağlı olarak iklim değişikliğinin zaten halihazırda var olan ekonomik eşitsizliği güçlendireceği vurgulanıyor.

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