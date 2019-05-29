Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 30 Mart’ta ‘plastik kirliliğine dikkat çekmek’ için 450 yıl sürecek bir canlı yayın başlattı.

''Gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz'' Bilim insanları uyarıyor! Dünya geneline ilişkin endişelendiren veriler... Uzmanlara göre, bir plastik şişenin tabiatta çözünme süresi yaklaşık 400 ila 450 yıl sürüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Portekiz’in Lizbon şehri merkezli NOSSA isimli şirket ile 30 Mart’ta başlattığı ve bir pet şişenin gösterildiği canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu. T24’te yer alan habere göre, yapılan canı yayının amacının, son yıllarda iyice artan plastik kirliliğine dikkat çekmek olduğu belirtilirken; canlı yayına ait ‘geri sayım’ bir web sitesi de açıldı. Ayrıca, canlı yayının sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine başlatılan imza kampanyasında 370 bin imza toplandığı belirtildi. WWF’e göre, plastik kirliliği, Akdeniz’de yüzen atıkların yüzde 95’ini oluşturuyor. Ayrıca, plastik kirliliğinin deniz hayatını tehlikeli yönde olumsuz etkilediği belirtilirken; deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik atıkların bulunduğu belirtildi.



Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.