Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

Küresel Ayak İzi Ağı’nın verilerine göre 29 Temmuz Pazartesi bu yıl Limit Aşım Günü oldu. Tüketilen su, toprak, ahşap, temiz hava gibi ekolojik kaynakları karşılayabilmek için bir değil 1,75 Dünya’ya ihtiyaç duyulduğu uyarısı yapıldı.

İnsanoğlu, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Dünya’daki bütün tabiî kaynakları kullanma sınırlarını doldurdu ve bu tarihten itibaren “krediyle” yaşamaya başladı.

Sivil toplum örgütü Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Örgütü), insanlığın tabiî kaynak kullanımının, yerkürenin kendisini yenileyebileceği “ekosistem yenileme sınırlarına” ulaştığını açıkladı.

Örgüt, bu limitlere, geçtiğimiz yıla oranla 3 gün, 20 yıl öncesine oranla ise 2 ay daha hızlı ulaşıldığını belirtti.

Global Footprint Network adlı sivil toplum örgütü, her yıl insanoğlunun kullandığı tabiî kaynakların, yerkürenin kendisini yenileyebileceği limitlerle karşılaştırarak, kaynakların kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Örgüt yaptığı açıklamada, “Dünyamızın tabiî kaynaklarını tüketerek gelecekteki yenilenme kabiliyetini azaltıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Bir an evvel harekete geçilmeli

WWF’in açıklamasında, herkes en düşük oranda kaynakları tüketen Endonezya gibi yaşamaya başlasa bile dünyanın kendisini yenileme tarihinin 18 Aralık olacağına işaret ederek, bir an evvel harekete geçmeyi öneriyor. Bu oranların artış sebeplerinin başında, yüzde 60 ile karbondioksit (CO2) salımındaki artış gelince, çözüm tavsiyelerinin başında, sera etkisi yapan gaz salımlarının azaltılması geliyor. Eğer dünyada, sera gazı salımları yüzde 50 oranında azaltılırsa, dünyanın kaynaklarını yenileme tarihi 93 gün daha ileri giderek Ekim ayına kadar uzayabilecek. Eğer, hayvanî protein tüketimi yarıya indirilebilirse, 15 gün, gıda atıkları azaltılabilirse de 10 gün daha tasarruf sağlanabilecek. Çevre örgütleri, özellikle gıda kullanımı konusunda herkesi ferdî olarak düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor.

Gelişmiş ülkeler daha çok tüketiyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, Limit Aşım Günü dünya geneli için ortalama alınarak hesaplanan bir güne işaret ediyor. Ancak kaynak kullanımı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiği için söz konusu gün ülke bazında büyük farklılık gösteriyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre, bu yıl Limit Aşım Günü Türkiye için 27 Haziran, Almanya için 3 Mayıs, Avrupa Birliği için ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Aynı verilere göre Katar yıl başladıktan sadece 42 gün sonra “limiti aşarken”, Endonezya limite 342 günde ulaşacak. Eldeki verilere göre bütün insanların tabiî kaynakları Almanya’da yaşayanlar kadar kullanması halinde 3 Dünya’ya, ABD’de yaşayanlar kadar kullanması durumunda ise 5 Dünya’ya ihtiyaç duyuluyor.