"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

31 Temmuz 2019, Çarşamba
Küresel Ayak İzi Ağı’nın verilerine göre 29 Temmuz Pazartesi bu yıl Limit Aşım Günü oldu. Tüketilen su, toprak, ahşap, temiz hava gibi ekolojik kaynakları karşılayabilmek için bir değil 1,75 Dünya’ya ihtiyaç duyulduğu uyarısı yapıldı.

İnsanoğlu, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Dünya’daki bütün tabiî kaynakları kullanma sınırlarını doldurdu ve bu tarihten itibaren “krediyle” yaşamaya başladı.

Sivil toplum örgütü Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Örgütü), insanlığın tabiî kaynak kullanımının, yerkürenin kendisini yenileyebileceği “ekosistem yenileme sınırlarına” ulaştığını açıkladı.

Örgüt, bu limitlere, geçtiğimiz yıla oranla 3 gün, 20 yıl öncesine oranla ise 2 ay daha hızlı ulaşıldığını belirtti.

Global Footprint Network adlı sivil toplum örgütü, her yıl insanoğlunun kullandığı tabiî kaynakların, yerkürenin kendisini yenileyebileceği limitlerle karşılaştırarak, kaynakların kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Örgüt yaptığı açıklamada, “Dünyamızın tabiî kaynaklarını tüketerek gelecekteki yenilenme kabiliyetini azaltıyoruz” ifadelerine yer verdi.

***

520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

‘Ayak izi’nize dikkat ediniz

İklim değişikliği ekmeği de vuracak

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

İklim değişikliğiyle mücadele için neler yapmalı?

Plastik kirliliğine dikkat!

Bilim insanları uyarıyor!

Dünya geneline ilişkin endişelendiren veriler...

***

Bir an evvel harekete geçilmeli

WWF’in açıklamasında, herkes en düşük oranda kaynakları tüketen Endonezya gibi yaşamaya başlasa bile dünyanın kendisini yenileme tarihinin 18 Aralık olacağına işaret ederek, bir an evvel harekete geçmeyi öneriyor. Bu oranların artış sebeplerinin başında, yüzde 60 ile karbondioksit (CO2) salımındaki artış gelince, çözüm tavsiyelerinin başında, sera etkisi yapan gaz salımlarının azaltılması geliyor. Eğer dünyada, sera gazı salımları yüzde 50 oranında azaltılırsa, dünyanın kaynaklarını yenileme tarihi 93 gün daha ileri giderek Ekim ayına kadar uzayabilecek. Eğer, hayvanî protein tüketimi yarıya indirilebilirse, 15 gün, gıda atıkları azaltılabilirse de 10 gün daha tasarruf sağlanabilecek. Çevre örgütleri, özellikle gıda kullanımı konusunda herkesi ferdî olarak düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor.

Gelişmiş ülkeler daha çok tüketiyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, Limit Aşım Günü dünya geneli için ortalama alınarak hesaplanan bir güne işaret ediyor. Ancak kaynak kullanımı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiği için söz konusu gün ülke bazında büyük farklılık gösteriyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre, bu yıl Limit Aşım Günü Türkiye için 27 Haziran, Almanya için 3 Mayıs, Avrupa Birliği için ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Aynı verilere göre Katar yıl başladıktan sadece 42 gün sonra “limiti aşarken”, Endonezya limite 342 günde ulaşacak. Eldeki verilere göre bütün insanların tabiî kaynakları Almanya’da yaşayanlar kadar kullanması halinde 3 Dünya’ya, ABD’de yaşayanlar kadar kullanması durumunda ise 5 Dünya’ya ihtiyaç duyuluyor.

Etiketler: iklim, ayak izi
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Torba’dan AKP de rahatsız

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır

    Bayram arefesinde fırsatçılar yine iş başında

    Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

    Yunanistan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' suçlaması

    MGK toplantısı sona erdi

    MEBCBS tanıtıldı

    Dikkat: İmar barışında ilk taksit ödemesinde son gün yarın!

    İdlib'de 17 köy yıkıldı

    Gazze'de yılın ilk yarısında 54 Filistinli şehit oldu

    Ukrayna, Kırım için uluslararası platform kurulmasını önerdi

    Çiftçiler icralık

    Irak krizi iflâs ettiriyor

    ‘Kefen parası’ yola mı saçıldı?

    1071 imzada fire

    4 yaşındaki Filistinli çocuğun ifadeye çağrıldığı iddiası gündem oldu

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak

    Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkûm edildi

    Memurların pazarlık süreci Perşembe günü başlıyor

    'Anne sütünün yeri doldurulamaz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim misiniz, savcı mı?!!
    Genel

    Torba’dan AKP de rahatsız
    Mustafa ORAL

    Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimiz (asm) kaza namazı kılmış mıdır?
    Genel

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır
    Faruk ÇAKIR

    Ankara, AB atağı yapar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” gizli pazarlığı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yunan kralı Eskişehir önlerinde
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıda kız okulları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.