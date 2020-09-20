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20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

20 Eylül 2020, Pazar 22:10
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 31 milyon 121 bine, salgında ölenlerin sayısı 963 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 719 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 985 bin, Hindistan'da 5 milyon 449 bin, Brezilya'da 4 milyon 531 bin, Rusya'da 1 milyon 103 bine çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline (yaklaşık 13 bin dolar) kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da salgında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığından sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

Lübnan'da günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı.

AA

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