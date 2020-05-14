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14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünyada vaka sayısı 4,5 milyona dayandı

14 Mayıs 2020, Perşembe 11:39
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 441 bin 891'e ulaştı, virüs nedeniyle 298 bin 296 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 298 bin 296 kişi öldü, hastalığa yakalanan 1 milyon 668 bin 154 kişi de iyileşti.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 430 bin 348 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 85 bin 197 kişi öldü.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (271 bin 95), Rusya (252 bin 245), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (190 bin 137), Fransa (178 bin 60), Almanya (174 bin 98), Türkiye (143 bin 114), İran (112 bin 725), Çin (82 bin 929), Hindistan (78 bin 194), Peru (76 bin 306), Kanada (72 bin 278), Belçika (53 bin 981), Suudi Arabistan (44 bin 830), Hollanda (43 bin 211), Meksika (40 bin 186), Pakistan (35 bin 788), Şili (34 bin 381), Ekvador (30 bin 486), İsviçre (30 bin 413), Portekiz (28 bin 132), İsveç (27 bin 909), Katar (26 bin 539), Singapur (26 bin 98), Belarus (25 bin 825), İrlanda (23 bin 401) ve Birleşik Arap Emirlikleri (20 bin 386)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 186, İtalya 31 bin 106, İspanya 27 bin 104, Fransa 27 bin 74, Brezilya 13 bin 240, Belçika 8 bin 843, Almanya 7 bin 861, İran 6 bin 783, Hollanda 5 bin 562, Kanada 5 bin 302, Çin 4 bin 633, Meksika 4 bin 220, Türkiye 3 bin 952, İsveç 3 bin 460, Hindistan 2 bin 551, Ekvador 2 bin 334, Rusya 2 bin 305, Peru 2 bin 169, İsviçre 1870, İrlanda 1497, Portekiz 1175, Pakistan 770, Şili 346, Suudi Arabistan 273, Birleşik Arap Emirlikleri 206, Belarus 146, Singapur 21 ve Katar 14."

AA

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