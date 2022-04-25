Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119 yaşında öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019’da “dünyanın en yaşlı kişisi unvanı” verilen Tanaka’nın öldüğü belirtildi. 2 Ocak 1903’te doğan Tanaka “Modern Japonya” olarak bilinen 1867 sonrası dönemin dört İmparatoru “Meiji, Taişo, Şowa, Heisei” dönemlerini yaşamış, mevcut İmparator Naruhito’nun “Reiwa” dönemine erişmişti. Guinness Dünya Rekorları’na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997’de 122 yaşında ölen Fransız kadın Jeanne Louise Calment oldu. AA

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