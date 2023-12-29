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29 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm yok

29 Aralık 2023, Cuma 00:53
“2023 Kudüs Raporu”nu açıklayan Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “İsrail Kudüs’te her türlü zulmü yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm yok” dedi.

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Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan “Mescid-i Aksa Tufanı Ekseninde 2023 Kudüs Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

Fatih’deki Ottoman’s Life Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirci, raporun büyük bir hassasiyetle hazırlandığını ve Kudüs’te yaşanan zulümleri gözler önüne serdiğini söyledi.

Demirci, Kudüs’ün, Filistin genelinde devam eden saldırı ve baskı politikalarının en çok hissedildiği yerlerden olduğunu dile getirdi.

Mescid-i Aksa’yı her ay iki hafta boyunca kapatıldığını aktaran Demirci, “Gelmeye çalışanı dövdüler, engel oldular resmen işkence ettiler, başörtülü kadınları yerde sürüdüler. Maalesef dünya Müslümanlarının hiçbirinden bir ses çıkmadı. 18 yıl ambargo altında kalan Gazzeli Müslümanlar tepki gösterdi ve 7 Ekim olayları çıktı. 7 Ekim’den sonra Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya tarihte görülmemiş bir ihanet ve saldırı yapıldı. Bugüne kadar da devam ediyor.” dedi. Demirci, İsrail’in 2023’te bölgedeki şiddeti artırdığına dikkati çekerek, Gazze’deki olayların bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail özellikle 2023’te Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü Yahudileştirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini aktaran Demirci, “400 bine yakın Kudüslü, Mescid-i Aksa civarında yaşıyor ve evleri her gün gasbediliyor. Kudüs’te Müslümanların nüfusunun oranı yüzde 41 ancak toprakların yüzde 13’ü üzerinde yaşıyorlar. Geride kalan topraklar, işgal edilmiş topraklar. Tamamen işgal devletinin elinde” diye konuştu. 

“Kudüs’te her gün bir ev yıkılıyor” 

İsrail’in Kudüs’te çok farklı baskı ve yıldırma politikaları izlediğini belirten Demirci, Kudüs’te neredeyse her gün bir Müslüman’ın evinin yıkıldığını söyledi. Demirci, 2023’te 283 evin yıkıldığını anlatarak, belediyeye yapılan 543 ruhsat talebinden ise sadece yüzde 18’ine izin verildiğini aktardı. Demirci, sahadan aldıkları bilgilere göre, Kudüs’te Müslümanların her gün en az 7 defa fanatik Yahudilerin saldırısına uğradığını belirterek, bunun çok ciddi bir rakam olduğunu ifade etti.

“2024 Kudüslü kadın ve çocuk yılı” 

Muhammet Demirci, Gazze’de devam eden saldırılarda, İsrailli organ mafyalarının da faaliyet gösterdiğini belirterek, “İşgal devleti İsrail ile organ mafyası maalesef Gazze’de girdiği bölgelerde şehit ettiği Müslümanların organlarını alıyor ve organsız ceset teslim ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yapılmadı.” diye konuştu. Kudüs’ü yalnız bırakmayacaklarını belirten Demirci, “Biz dünya Müslümanları 400 bin Kudüslü Müslümanın yanında olmalıyız. 2024 yılını Kudüslü kadın ve çocuk yılı olarak ilan edeceğiz. Aksa muhafızları kadınlar ve çocuklar başlığıyla çalışmalara devam edeceğiz. 2024’te 10 bin Aksa kadını ve 20 bin Aksa çocuğu Türkiye’de, Türkiye’nin her mahallesinde, sokağında Kudüs’ü konuşacak ve faaliyetler yapacaklar” dedi. 

NİHAT ORHAN - YENİ ASYA

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