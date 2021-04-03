Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ile ilgili açıklama yaptı. Örgüt, hastaneler virüs merkez üssündeki talebi karşılamaya çalıştığını ve Brezilya’nın ‘kritik durumda’ olduğunu söyledi.

Sağlık uzmanları, Brezilya’daki son vakaların artışının virüsün P1 olarak bilinen yerel bir varyantından kaynaklandığının altını çizerken daha bulaşıcı olduğu tesbit edilen P1’in, yeniden enfekte etme özelliğinin vak’a ve can kaybı sayılarında etkili olduğunu belirtti.

Espirito Santo Federal Üniversitesi’nden epidemiyolog Ethel Maciel, “Salgının en kötü anındayız ve göstergeler Nisan’ın da çok kötü olacağı yönünde” derken “En kötüsü henüz gelmedi” ifadesini kullandı.

‘EN AZ 230 HASTA YATAK BEKLERKEN ÖLDÜ’

Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 yatakları Brezilya’nın 27 eyaletinin 18’inde yüzde 90’dan fazla dolduğu bildirilirken ve diğer yedi eyalette de her geçen gün arttığı belirtildi.

TV Globo haber sitesine göre ise, bu ay Sao Paulo’da Covid-19 olduğundan şüphelenilen ve vak’aları doğrulanan en az 230 hastanın yoğun bakımda yatmayı beklerken vefat ettiği belirtildi.

Bazı eyaletler, hayatta kalma ihtimali en yüksek olanlara öncelik vererek, hangi hastaların YBÜ bakımı alacağına karar vermek için protokoller uygulamaya başlandıoğı belirtilirken Espirito Santo Federal Üniversitesi’nden epidemiyolog Ethel Maciel, “Çok trajik bir durumdayız” dedi.

DSÖ: DURUM KRİTİK

Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ile ilgili açıklama yaptı. Örgüt, hastaneler virüs merkez üssündeki talebi karşılamaya çalıştığını ve Brezilya’nın ‘kritik durumda’ olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü epidemiyoloğu Maria van Kerkhove yaptığı açıklamada, Brezilya’daki bazı eyaletlerin kritik durumda olduğunu ve hastanelerin Covid-19 salgınıyla boğulduğunu söyledi.

Van Kerkhove, “Gerçekten de şu anda Brezilya’da çok ciddî bir durum yaşanıyor, kritik durumda olan birçok eyalet var” derken, birçok hastane yoğun bakım ünitesinin yüzde 90’dan fazla dolu olduğunu sözlerine ekledi.