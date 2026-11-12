Filistin Başbakanından COP31'de Gazze çağrısı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'deki altyapı yıkımının çevre ve sağlık krizini derinleştirdiğini belirtti. Mustafa, bölgenin sürdürülebilir ve yeşil temeller üzerine yeniden imarı için uluslararası topluma ortaklık çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da katılımcılara seslenen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, savaş ve işgalin iklim kriziyle mücadeleye etkilerine dikkat çekti. İklim değişikliğinin artık geleceğe dair bir tehdit değil, doğrudan gıda, su ve sağlık güvenliğini vuran güncel bir kriz olduğunu vurgulayan Mustafa, en az emisyona sebep olan toplumların bu süreçten en ağır şekilde etkilendiğini ifade etti.

Gazze'deki altyapı yıkımı çevre tehlikesini büyütüyor

Gazze'de yaşanan insani ve çevresel tabloyu değerlendiren Başbakan Mustafa, bölgenin tüm iklim ve çevre zorluklarının acı verici biçimde somutlaştığı bir yer haline geldiğini söyledi. Su ağları, kanalizasyon, enerji hatları ve atık yönetimi sistemlerinin hedef alındığını belirten Mustafa, bu geniş çaplı yıkımın çevresel ve sağlık tehlikelerini şiddetlendirerek halkın dayanıklılık kapasitesini sarstığını kaydetti.

Yeniden imar için "Yeşil Ortaklık" daveti

Gazze'nin yeniden inşasının yalnızca insani bir zorunluluk olmadığının altını çizen Mustafa, bu sürecin bölgeyi sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mustafa, uluslararası topluma şu sözlerle seslendi: "Herkesi, iyileşmeyi ve yeniden imarı destekleyen, yenilenebilir enerjiyi ve su ile atık suların sürdürülebilir yönetimini entegre eden ve yeniden imar çabalarında doğal kaynakları koruyan uluslararası bir ortaklığa davet ediyoruz."

İşgal, iklim krizini artırıyor

İsrail işgalinin toprak, su ve doğal kaynaklara erişimde dayattığı kısıtlamaların iklim krizini katlayarak artırdığını ifade eden Mustafa, tüm zorluklara rağmen Filistin'in iklim taahhütlerine sadık kaldığını dile getirdi. Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda hazırlanan 3. Ulusal Katkı Beyanı'nın kısa süre önce kabul edilerek Çerçeve Sözleşme Sekretaryasına sunulduğunu açıkladı.

Taahhütlerin hayata geçirilmesi için doğal kaynaklar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun iklim finansmanı ve teknoloji transferi sağlanması gerektiğini belirten Mustafa, konuşmasını şu mesajla tamamladı: "Filistin'den mesajımız açıktır: Hiçbir halk, sürdürülebilir kalkınma hakkından veya işgal ya da çatışmalar sebebiyle iklim değişikliğiyle yüzleşme yeteneğinden mahrum bırakılmamalıdır. Halkımız, bağımsızlığını elde etmek için onlarca yıldır mücadele etmektedir. Gazze'deki halkımızı trajedisinden kurtarmak bu yolda önemli bir adımdır. Desteğinize hala ihtiyacımız var."